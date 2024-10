Zeldzame salamander duikt op in de 'Brabantse Sahara'

De zeldzame kamsalamander is op veel plekken in Nederland verdwenen, maar in de Loonse en Drunense Duinen is de soort juist bezig aan een opmars, tot grote vreugde van natuurbeschermers. Kennisorganisatie RAVON is 'positief verrast' met de ontdekking van een groep kamsalamanders aan de noordkant van het Nationaal Park, dat aan zijn stuifzandvlakte de bijnaam 'Brabantse Sahara' dankt.

Van alle amfibieën die in Nederland voorkomen, heeft de kamsalamander volgens RAVON het meest geleden onder het verdwijnen van landschapselementen waar ze goed in gedijen. Deze salamanders houden van kleinschalige landschappen met bosjes, struwelen, kruidenrijke graslanden, visvrije poelen en niet te zure vennen, somt de onderzoeks- en beschermingsorganisatie op. Boost

De tot nog toe onbekende populatie werd onlangs ontdekt tijdens onderzoek van een aantal poelen in het gebied. In zo'n tien poelen blijken kamsalamanders te leven. "Dit toont wel aan dat kamsalamanders heel lang onder de radar kunnen leven", zegt Beukema. "Waarschijnlijk heeft een klein aantal dieren in uithoeken van het gebied weten te overleven en door allerlei recente natuurherstelmaatregelen een 'boost' gekregen." Ongeveer tien jaar geleden heeft gebiedsbeheerder Natuurmonumenten meerdere poelen aangelegd in het noorden van de Loonse en Drunense Duinen. "Dat hebben wij niet alleen voor de kamsalamander gedaan, maar ook voor andere amfibieën, libellen, vlinders en vogels", legt boswachter Gerard van den Burg uit op natuurplatform Nature Today. Met meer van dit soort poelen kan de soort zich nog succesvoller voortplanten, denkt RAVON. Kamsalamander

De mannetjessalamander ontwikkelt in het voorjaar een rugkam. Daaraan heeft de soort zijn naam te danken. Met een lengte van twintig centimeter is de kamsalamander een van de grootste salamanders van Europa.