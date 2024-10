Zestien familieleden rennen halve marathon na idee op familiefeest

Een familiefeestje leverde een spontaan idee op om mee te doen aan de ASML Marathon Eindhoven. Geen woorden, maar daden en dus staat er zondag een zestienkoppig Van der Steijn Running Team aan de start van de halve marathon. “Met onze opa en oma op de borst, die zijn er in gedachten bij”, aldus Sam van der Steijn uit Deurne.

De veertigste editie van de ASML Marathon Eindhoven zorgt voor een recordaantal van bijna 40.000 deelnemers op zaterdag en zondag. Onder hen dus zestien familieleden uit de omgeving Deurne. Whitney van Looy kan het spontane idee nog goed herinneren. “Er werd rondgevraagd wie er mee wilde doen. Toen zei iedereen ik, ik, ik. Ik ben er ook ingetrapt”, zegt ze lachend. “Maar ik vind hardlopen heerlijk om te doen hoor, het geeft een vrij gevoel.”

Mandy Swinkels doet mee aan de halve marathon.

Mandy Swinkels kijkt uit naar het evenement. “Wat een beetje groepsdruk en een beetje sportiviteit kan doen. Ik heb nog nooit aan marathons meegedaan, dus het is nieuw voor me en spannend. Wel heb ik in mijn vrije tijd hardgelopen. Het is leuk om te doen.”

"We moeten een stamcafé op Stratumseind zoeken."

“Een gezellig familieonderonsje en een sportieve uitdaging”, noemt Rick Struik de deelname. “We gaan tijdens de halve marathon niet hetzelfde tempo lopen, maar bij de finish wachten we elkaar wel op. Er is binnen de familie al gezegd dat we een stamcafé op Stratumseind moeten zoeken voor de familieleden die komen kijken.”

"Het hardlopen is eigenlijk steeds leuker geworden."

Om een halve marathon te lopen is training vereist. Qua motivatie zit het bij Sam wel goed. “In eerste instantie had ik niet zoveel met hardlopen. Ik voetbalde, daar had ik mijn conditie van. Het rennen is eigenlijk steeds leuker geworden. Er is geen moment dat ik het vervelend vind om weer te gaan lopen.”

Henk van der Steijn komt kijken tijdens de Marathon Eindhoven.

Oom Henk van der Steijn zal er ook zijn, maar dan alleen langs de kant. “Waarom ik niet meedoe? Ik ben nog niet levensmoe.”