Telefoon in de hand tijdens rijden: 250 boetes van 420 euro uitgedeeld

252 bestuurders zijn dinsdag beboet in Brabant omdat ze tijdens het rijden bezig waren op hun telefoon. De politie hield zes uur lang een controle met een touringcar op onder meer de A16, A58 en A59 rond Breda en Tilburg. De boete voor het vasthouden van een telefoon in de auto is 420 euro. De controle heeft de politie ruim een ton aan boetes opgeleverd.

96 bestuurders werden ter plekke aan de kant gezet voor het gebruiken van hun telefoon tijdens het rijden. De camera registreerde daarnaast nog 156 bestuurders die hun telefoon vasthielden. Ook zij ontvangen een boete. LEES OOK: Controle vanuit touringcar: 195 automobilisten lopen tegen de lamp "Een van de automobilisten probeerde onder een bekeuring uit te komen en beweerde dat hij op zijn telefoon keek voor de navigatie", schrijft de politie. “Ook deze bestuurder kreeg een bon."