Artiest uit Rucphen overlijdt op Bali aan knokkelkoorts

De Rucphense hardstyle-artiest Pieter van Bogaert (32) is maandag op Bali overleden aan de gevolgen van het denguevirus ofwel de knokkelkoorts. Na het oplopen van het virus kreeg de Rucphenaar een longinfectie waarvan hij niet herstelde. Zijn dood werd bekendgemaakt via Instagram door zijn vriendin.

Pieter van Bogaert heeft als zanger naam gemaakt op festivals als MC Raise. Fans en collega-artiesten van MC Raise zijn geschokt en verdrietig door zijn onverwachte overlijden. Op social media zijn er veel steunbetuigingen aan de nabestaanden. “We’ll forever hold you in our hearts as Fallen Angel", zo valt te lezen op de website HardNews.

"Met groot verdriet is het nieuws naar buiten gekomen dat MC Raise deze week is overleden. De talentvolle vocalist, bekend van onder andere Intents Festival, REBiRTH en Forbidden Island, was een geliefd gezicht binnen de hardere stijlen", schrijft HardNews.

Zangtalent

Pieter van Bogaert was met zijn microfoon op steeds grotere feesten te vinden. Volgens kenners van de hardcore muziekstijl was hij 'de stem van de anthems'. Hij leende zijn zangtalent voor Annihilation, Gearbox Overdrive en The Infusion by Noxiouz en werd onderdeel van de Fallen Angel live-act met Abaddon.

Elektrum Festival

Het Elektrum Festival dat zaterdag plaatsvindt in Liempde zal op muzikale wijze stilstaan bij het overlijden van Van Bogaert en hem samen met zijn collega’s, familie en fans herdenken. “Wij zullen hem zaterdag gezamenlijk met jullie eren en herdenken op de manier zoals hij in het leven stond, vol passie en omgeven door muziek.” De Ode to MC Raise vindt plaats tussen zeven en kwart over zeven in de avond.

Knokkelkoorts

Mensen lopen meestal het denguevirus op door een beet van de gelekoortsmug of een Aziatische tijgermug. Volgens cijfers van alarmcentrale Eurocross liepen het laatste half jaar 112 Nederlanders deze tropische ziekte op. Een flinke stijging met voorgaande jaren volgens Eurocross.

In tegenstelling tot de meeste virussen worden de ziekteverschijnselen meestal bij een tweede of derde besmetting met het denguevirus gevaarlijker. Iemand met knokkelkoorts kan bloedingen krijgen, in shock raken of ernstige schade oplopen aan de organen. Er zijn vier varianten van het denguevirus en voor geen enkele bestaat een behandeling.

Volgens Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vertienvoudigde het aantal besmettingen met knokkelkoorts sinds 2000. In 2023 raakten 6,5 miljoen mensen besmet in 80 landen, waarvan 7.300 overleden. Hoeveel Nederlandse slachtoffers het denguevirus eiste, is niet bekend.