Helmonder (23) vier jaar de cel in omdat hij wilde gaan strijden voor IS

Admane El F. (23) uit Helmond moet vier jaar de cel in omdat hij zich wilde aansluiten bij de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Om de kans op herhaling te beperken, kan de man na zijn detentie nog langdurig onder toezicht worden gesteld.

Admane El F. vertelde twee weken geleden dat hij een droom had: wonen in een grot in Somalië. Maar daar dacht justitie heel anders over en de rechtbank dus ook. El F. had geen bijzondere variant van het tv-programma Ik Vertrek in gedachten, maar wilde daar gaan vechten voor IS, zo luidt het oordeel. Hij reisde naar Somalië, maar werd al in Ethiopië aangehouden.

Admane is een tengere jongeman met een baardje en een grote bril. Hij gaf in de rechtbank toe dat hij vorig jaar september naar Addis Abeba in Ethiopië was gevlogen. En hij wilde doorreizen naar Hargeisa in Somalië. Daar wilde hij in een grot gaan wonen in de bergen, want hij houdt van een eenvoudige levensstijl. Ook spreken ze daar Arabisch en hebben ze veelal dezelfde ideeën over de islam.

Alarmbellen

Samen met vijf andere mannen reisde hij via Ethiopië naar Somalië. Maar zover kwam het niet. Alle alarmbellen gingen af, want de reis van Admane leek veel op die van andere mannen die naar Somalië reizen om zich aan te sluiten bij IS.

El F. werd enkele dagen vastgezet en weer op het vliegtuig terug gezet. Terug in Helmond boekte hij snel een volgende reis. Op 1 november 2023 zou hij weer vertrekken, maar een dag ervoor werd hij door een arrestatieteam van zijn fiets getrokken en sindsdien zit hij vast.

Extremere uitspraken

Het was opgevallen dat El F. steeds extremere uitspraken ging doen. Ongelovigen en afvalligen doden keurde hij bijvoorbeeld goed. Hij ging duizenden euro’s doneren en had contact met iemand die ook was uitgereisd. Ook kocht hij allerlei spullen bij de Decathlon die op een typische ‘uitreispaklijst’ staan, zoals ook bekend bij Syriëgangers. Zo kocht hij een kompas, jas, rugzak, sportschoenen en andere ‘outdoorspullen’.

De rechtbank rekent het El F. zwaar aan dat hij zich probeerde aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Zelfs een meerdaags verblijf in een Ethiopische cel weerhield de verdachte er niet van om door te gaan.

IS is een jihadi-salafistische terroristische organisatie, zo schrijft de rechtbank in het vonnis, die oproept om bestaande regimes op gewelddadige wijze omver te werpen en tot gewapende strijd tegen ongelovigen en afvalligen. Volwassenen en kinderen worden door IS geëxecuteerd, door steniging, kruising en onthoofding. Het gaat hierbij om terroristische misdrijven van de ernstigste soort, die erop gericht zijn de staatsstructuren te vernietigen en de bevolking in die landen, maar ook die in andere landen, zeer ernstige vrees aan te jagen.

Ware geloof

El F. zette zich, zo blijkt uit zijn telefoon, rigoureus af tegen democratieën en vroeg zich van de meest simpele acties af of het in strijd zou zijn met wat volgens hem het ware geloof is, zoals het reizen met de trein en het winkelen in een winkel waar ook boeddhistische spullen verkocht worden.

De rechtbank gelooft niks van het verhaal dat Admane El F. in Somalië wilde gaan wonen en zich helemaal niet bij IS wilde aansluiten. Ook zijn verklaring dat hij zich op de dag van zijn aanhouding bedacht had en niet meer wilde gaan, gelooft de rechtbank niet.

De rechtbank vindt het zorgwekkend dat de verdachte nog altijd geen afstand lijkt te hebben genomen van zijn voornemen zich aan te sluiten bij de gewelddadige jihadstrijd. Zo blijkt dat hij tijdens zijn detentie heeft geprobeerd om medegedetineerden te overtuigen van zijn strikte visie op het geloof en daarbij heeft gezegd dat zij andersgelovigen moeten haten.

Naast de celstraf van vier jaar krijgt de verdachte een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Zo kan hij na afloop van zijn detentie zo nodig langdurig onder toezicht worden gesteld.