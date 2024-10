Drie mannen (17, 22 en 24) de cel in voor overval op huis

Drie mannen die vorig jaar een huis overvielen in Veghel moeten de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Ze drongen een tuin binnen waar vier jongeren zaten te chillen en dwongen een van hen met een wapen in het huis een kluis met geld af te geven.

Hoofddader Deion P. (24) kreeg vijf jaar cel. Hij wordt gezien als de leider van de overval. Mededaders Riad M. (22) kreeg twee jaar jeugddetentie waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Een minderjarige verdachte (17) kreeg tien maanden jeugddetentie, waarvan vijf voorwaardelijk. Alle daders kregen ook een contact- en locatieverbod.

60.000 euro

De drie dachten dat er 60.000 euro te halen viel in het huis aan de Limburg van Stirumstraat in Veghel. In de ochtend van 13 oktober belde Riad M., verkleed als PostNL-bezorger, een paar keer aan, maar toen werd er niet opengedaan. Het plan om met drie man naar binnen te stormen, mislukte.

Daarom gingen ze rond middernacht terug en drongen ze de tuin binnen. Daar zaten twee jongens en twee meiden te chillen. Een van de jongens woonde op het adres. Zijn moeder zat binnen op de bank, zijn vader en zus waren boven.

De andere jongen, die even in de brandgang ging plassen werd met een pistool terug de tuin in gedwongen. Daarna namen ze de jongen die er woonde mee naar binnen, terwijl de jongste overvaller bij de andere jongeren in de tuin bleef.

Kinderkluisje

Binnen werd ook de moeder slachtoffer van de overvallers. P. dreigde met het pistool en Riad M. pakte een mes uit de keuken. Er was geen grote kluis, maar wel een kinderkluisje met 400 euro, die ze meegaf aan de overvallers. Die gingen er daarna meteen vandoor.

De mannen gaven elkaar de schuld en maakten hun eigen rol zo klein mogelijk tijdens de zitting. De rechtbank neemt dat de mannen ook kwalijk. Deion P. krijgt als leider van de overval de hoogste straf.

Riad M. was ten tijde van de overval 21 jaar, maar is toch volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld, omdat hij een licht verstandelijke beperking heeft, de risico’s en gevolgen van zijn keuzes niet overziet en dat hij impulsief en beïnvloedbaar is. Naast zijn celstraf zal hij uitgebreid worden begeleid en voorlopig beschermd moeten wonen in een instelling.

De jongste overvaller is niet in het huis geweest, maar moest op de drie jongeren letten, die in de tuin achterbleven. Volgens de rechtbank moet dat zeer dreigend zijn geweest, omdat hij onder meer dreigde te schieten als ze niet naar hem zouden luisteren. Later bleek dat hij geen wapen bij zich had. Ook de jongste overvaller zal worden begeleid door diverse instanties om hem op het rechte pad te houden.

