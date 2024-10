De nieuwe Max worden, daar droomt Oliwier (12) van: samen met zijn vader

Angst heeft hij nooit, ook al haalt hij als 12-jarige snelheden van rond de 105 kilometer per uur. Oliwier Mazurkiewicz uit Berghem is een talentvol karter, zaterdag doet hij mee aan het WK in het Italiaanse Sarno. “Je moet lef hebben in deze snelle, gevaarlijke sport”, weet hij.

Wie Oliwier spreekt, ziet een keurige en rustige jongen. Als de helm echter op gaat en hij in zijn kart stapt, verandert hij in een snelheidsduivel. “Of ik weleens bang ben? Nee hoor, angst ken ik niet. Sterker nog, het mag van mij best een beetje nat zijn op de baan, dat is een extra uitdaging.” De liefde voor karten begon voor Oliwier ongeveer vier jaar geleden toen hij ging kijken bij een kartende vriend. “Dat was leuk en ik heb het vervolgens zelf geprobeerd in Uden. Karten was zo geweldig dat ik het vaker ben gaan doen. Wat later kochten we zelf een kart en zo is het begonnen.”

"Nooit verwacht aan een WK mee te mogen doen."

Wat begon als een leuke hobby groeide uit tot een serieuze sport. Op nationaal gebied behoort hij tot de top in zijn leeftijd en op 19 oktober mag hij zelfs meedoen aan het WK op Circuito Internazionale Napoli. Samen met zijn vader Marcin gaat hij twaalf dagen naar Italië. “Ik had vroeger nooit verwacht ooit aan zo’n mooi toernooi mee te mogen doen. Het is best wel spannend, maar er rijden ook vrienden mee. Dat maakt het extra leuk.”

Oliwier Mazurkiewicz mag naar het WK.

Vader Marcin is niet alleen zijn grootste fan, maar ook zijn steun en toeverlaat op en naast de baan. Mede dankzij filmpjes op YouTube kwam hij veel te weten over het sleutelen aan karts en in de praktijk leerde hij het vak. Oliwier: “Ik rijd vaak tegen concurrenten die bij grote teams rijden. Die hebben meer monteurs, meer gereedschap en meer geld. Ik heb alleen mijn vader en dat wil ik zo houden. Samen doen we het beter dan veel anderen.” Karten is niet voor iedereen weggelegd, aangezien er een aanzienlijk prijskaartje aan de sport hangt. Van banden tot benzine, van kleding tot onderdelen en van inschrijfkosten tot reizen, karten kost ergens rond de 50.000 euro per jaar. “En hoe hoger we komen, hoe duurder het zal worden”, zegt Marcin.

Oliwier en zijn vader Marcin (foto: Omroep Brabant).

Oliwier: “Het is zeker geen goedkope sport en sponsoren zijn altijd welkom. Gelukkig zijn er vrienden die ons financieel steunen. Dat is nodig om mezelf te kunnen blijven ontwikkelen.”

"Ik gebruik voetballen om mijn conditie op peil te houden."