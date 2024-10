Net echt: politiemacht houdt op Stratumseind rellende studenten in bedwang

Een groep van 160 rellende jongeren die op klaarlichte dag slaags raakt met een enorme politiemacht. Dat klinkt niet best, maar gelukkig ging het woensdagmiddag om een grote oefening in uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven. Er werden meerdere scenario's geoefend door de politie, met 160 studenten van het ROC en het Summa College als figurant.

"Hij is m'n maat jonge! Hij heeft niks gedaan, kom op", roept een van de figuranten vol overtuiging richting een agent. Wie van een afstandje alleen hoort wat er gaande is, zou denken dat het menens is, zo serieus gaat het eraan toe. "Wegwezen hier, achteruit", schreeuwt de politie terug. De figuranten renden niet zomaar in het rond, maar kregen instructies van begeleiders in rode jassen. Er werd alles aan gedaan om de rellen zo echt mogelijk te laten lijken: blaffende politiehonden en rondrennende politiepaarden, hier en daar een (zachte) tik met een wapenstok en charges om de menigte uit elkaar te drijven. Hier en daar werd er ook een harde tik uitgedeeld met een wapenstok, maar dan wel tegen studenten met een stootkussen. Zelfs de politiehond deed 'echt' mee: hij haalde een van de relschoppers (in speciaal bijtpak) naar de grond. Lachende relschoppers

Toch is het verschil met echte rellen meer dan duidelijk: de figuranten hebben zichtbaar lol en dagen de agenten breed lachend uit. De oefening duurde van halfeen tot vier uur 's middags. Behalve de politie, deed ook de Marechaussee mee aan de oefening.

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.

