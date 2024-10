Gegevens van zorginstellingen op straat door hack

Een hacker heeft duizenden e-mailadressen buitgemaakt van zorginstellingen en andere bedrijven waarmee de Eindhovense organisatie Combinatie Jeugdzorg zaken doet. Bij het lek zijn ook mailadressen van cliënten buitgemaakt, maar volgens de zorginstelling gaat het om 'minder dan 10 procent'.

In totaal gaat het om meer dan tienduizend e-mailadressen waarmee Combinatie Jeugdzorg ooit heeft gemaild. Betrokkenen kregen dinsdagavond een mail van Combinatie Jeugdzorg met het bericht over de hack.

De hacker kon de gegevens stelen via het account van een medewerker die 'niet direct bij de zorgverlening is betrokken', meldt de zorgorganisatie. Het gehackte account is daarna dichtgezet om verdere schade te voorkomen.

Combinatie Jeugdzorg heeft kantoren in Eindhoven, Helmond en Veldhoven.