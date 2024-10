Als toeschouwer naar de marathon van Eindhoven? Dan moet je hier op letten

Het tweede weekend van oktober is voor fanatieke lopers traditiegetrouw rood omcirkeld in de agenda voor de Marathon van Eindhoven. De marathon, deze zondag 13 oktober, heeft een extra feestelijk tintje: het is de veertigste editie. Er doet een recordaantal van 38.000 deelnemers mee en er worden 200.000 toeschouwers verwacht. Hier lees je waar je op moet letten als je naar de marathon gaat om iemand aan te moedigen (en hoe je alles thuis kan volgen).

Thuis kijken

Omroep Brabant zendt de marathon op zondag live uit, vanaf 9.58 uur om precies te zijn. Via de mediaplayer hieronder, Brabant+ of via Ziggo-kanaal 30 en KPN-kanaal 507 zit je hoe dan ook op de eerste rij. We houden hier op onze website en in de app ook nog een liveblog bij waarin je alles kunt volgen.

Ga je naar Eindhoven om iemand aan te moedigen? Dan doe je er goed aan om eerst de onderstaande tips te lezen. Zo bereik je Eindhoven het best

Woon je in de buurt? Dan kan je op de fiets komen. Je kunt de fiets neerzetten in de stalling NS-Zuidzijde, 18 septemberplein (vanaf ingang Mathildelaan) of op de Heuvel midden in het centrum. Er is een extra fietsenstalling op het Stadhuisplein met plek voor duizend fietsen. Iedereen die van buiten Eindhoven moet komen, wordt geadviseerd om met het openbaar vervoer te komen. Dat geldt voor zowel deelnemers als toeschouwers. Het kan wel druk worden in de trein en op het station, dus houd de reisinformatie van de NS in de gaten. Pak je de bus? Dan komt de reisplanner van Hermes goed van pas. Als je toch met de auto komt

Deze parkeergarages zijn zondag de hele dag bereikbaar: Prof. Dr. Dorgelolaan

Q-Park Kennedyplein

Fuutlaan Noord

’t Eindje (parkeerdekken)

Q-Park Mathildelaan

Q-Park De Witte Dame

Q-Park Hooghuis

Parkeerterrein Keizersgracht

Wilhelminaplein

De Rungraaf (via omleidingen bereikbaar)

Parkeergarage Stadskantoor

Q-Park Stadhuisplein

Bomansplaats

Q-Park Centrum De Admirant

P Winkelcentrum Woensel

Parktheater

Sint Joriskerk

Lichttoren& Hotel (via Lichtstraat bereikbaar)

Q-Park de Bijenkorf

DLL garage (centrum) (via Eindhovens Kanaal bereikbaar)

Evoluon (tussen 11.00 en 15.00 uur via zuidzijde Noord-Brabantlaan bereikbaar)

Fellenoord

Philips Bedrijfsschool (via Ring Eindhoven bereikbaar)

Philips Stadion (via oversteek in Frederiklaan bereikbaar)

TD-gebouw (via het zuiden bereikbaar) Hier moet je zijn als je iemand voor de start wilt aanmoedigen

De start van de ASML Marathon, ASML Halve Marathon en RSM 1/4 Marathon is op de Montgomerylaan in Eindhoven. De eerste lopers, van de 1/4 Marathon, beginnen om 9.00 uur 's ochtends. Om 10.00 uur starten alle deelnemers van de Marathon. De lopers van de Halve Marathon starten tussen 11.30 uur en 12.10 uur. Zo weet je waar iemand loopt

Zie die ene loper die jij aanmoedigt maar eens te spotten tussen al die andere deelnemers. Net als bij veel andere hardloopevenementen, is er een app waarmee je precies kan volgen waar iemand loopt. Dat maakt het aanmoedigen van een bekende een stuk makkelijker. Je hoeft er alleen maar de ASML Marathon Eindhoven-app voor te downloaden ( hier voor telefoons van Apple, hier voor Android-telefoons). Te voet oversteken

Wil je iemand meerdere keren langs de route spotten en aanmoedigen? Dat kan, maar zomaar oversteken op elke plek gaat natuurlijk niet. Er zijn een paar plekken waar je het parcours kan oversteken zonder de lopers te hinderen: Vrijstraat/Demer (voetgangersbrug)

Catharinaplein (voetgangersbrug)

Mathildelaan bij de Mediamarkt

Vestdijk/Oude Stadsgracht (voetgangersbrug) Het parcours

De organisatie heeft een interactieve kaart van het parcours gemaakt. Daarop zie je de verschillende parcoursen per marathononderdeel. Zie je de kaart niet goed? Tik hier om de kaart in een nieuw venster te openen.