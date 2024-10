Bruidspaar Tim en Merel zit wéér in orkaan, net als tijdens hun verloving

Het moet de huwelijksreis van hun dromen worden. Maar in plaats van door Disney World in Orlando te struinen, zitten Tim (31) en Merel (29) van Leeuwerden uit Breda nu in hun hotelkamer opgesloten door orkaan Milton, die met een bloedvaart op Florida afkoerst. Flink balen, zeker als je bedenkt dat ze tijdens hun verlovingsreis twee jaar terug exáct datzelfde meemaakten. “Tja, dit verzin je niet”, lacht de kersverse bruidegom.

Niet gek, zegt Tim. “Als je door Florida rijdt, lijken de huisjes soms wel van piepschuim gemaakt. Niet voor niets komen veel locals ook naar een van de Disneyhotels om te schuilen. Die zijn stevig gebouwd, dus daar zit je nou eenmaal veiliger. Dinsdag stonden we in de rij voor een attractie achter een Amerikaans stelletje, dat alvast onderdak aan het boeken was. Schrijnend, toch? Maar toen we met ze aan de praat raakten, bleek het voor hen helemaal niet zo bijzonder. Meer iets wat nou eenmaal eens in de paar jaar voorbijkomt.”

Het is stilte voor de storm, als we Tim woensdagavond Nederlandse tijd aan de lijn hebben. Letterlijk. “Nu regent het al wat, maar vanochtend liepen we nog door een van de pretparken. Toen stond er zelfs nog een zonnetje. Het enige waaraan je iets merkte, was de wat bedrukte sfeer. Zeker bij de Amerikanen.”

En daar weet het bruidspaar zelf bizar genoeg dus ook alles van. “Twee jaar terug waren we hier ook op reis. Toen had ik het snode plan om Merel voor het kasteel ten huwelijk te vragen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om dat ergens halverwege de trip te doen, maar toen namen de reisleiders me toch even apart. Orkaan Ian kwam eraan, waardoor de parken weleens dagenlang op slot zouden kunnen gaan. Heb ik mijn aanzoek toch maar naar voren gehaald, haha.” Een goede keuze, want niet veel later zaten de twee inderdaad ‘opgesloten’ in hun hotelkamer.

Een scenario dat zich nu dus herhaalt. “Ja, wonderbaarlijk genoeg.” Toch zou het dit keer allemaal nog een tandje heftiger moeten worden, als we de Amerikaanse weerberichten mogen geloven. Daar wordt gesproken over de zwaarste storm die de staat in honderd jaar heeft gezien. Maar eng? “Zo voelt het niet. We worden heel fijn begeleid door reisbureau Florivida. Nee, vooral voor het thuisfront is het spannend. We hebben net onze ouders gebeld. Dan horen we eigenlijk pas hoe zwaar het ook in het Nederlandse nieuws komt.”