Carjacker klemgereden door enorme politiemacht

Een man is donderdagmorgen pal voor station Tilburg klemgereden en getaserd door de politie. Hij zou stenen hebben gegooid naar auto's en ook een auto hebben gestolen. Via de bijrijderskant klom hij de wagen van een nietsvermoedende automobilist in, duwde het slachtoffer eruit en reed vervolgens weg.

Rond half zes in de ochtend kwam de melding over de stenengooier binnen die bezig zou zijn op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Daarna kwam nog een melding, over dezelfde man. Toen een nietsvermoedende bestuurder voor een stoplicht stond te wachten, zou dezelfde man namelijk bij hem zjin ingestapt, via de bijrijderskant. Hij duwde de bestuurder uit de auto en reed alleen weg.

De man liet een spoor van vernieling achter. Volgens wijkagenten in de Reeshof heeft hij waarschijnlijk ook een winkelruit vernield, terwijl hij met stenen stond te gooien.

Na zijn acties besloot de man op een roekeloze manier te proberen uit handen van de politie te blijven. Hij ging over fietspaden heen, botste tegen een paal en beschadigde een bus en een politiewagen. Pas bij station Tilburg, waar hij al spookrijdend de hekken omver reed, kon hij door de agenten worden klemgereden.

"We hebben hem getaserd, omdat hij echt buiten zinnen was", vertelt een woordvoerder. Daarna is hij meegenomen naar het ziekenhuis.