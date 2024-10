Man getaserd na gooien met stenen: 'Hij was echt buiten zinnen'

Een man is donderdagmorgen pal voor station Tilburg klemgereden en getaserd door de politie. Hij zou stenen hebben gegooid naar auto's en ook een auto hebben gestolen.

Rond half zes in de ochtend kwam de melding over de stenengooier binnen. Daarna kwam nog een melding, over dezelfde man. Hij zou de auto van iemand hebben meegenomen en ermee vandoor zijn gegaan, nadat de bestuurder was uitgestapt.

Wijkagenten van het team in de wijk Reeshof laten weten dat het vandalisme waarschijnlijk daar is begonnen. "Vermoedelijk is deze man ook schuldig aan de vernielingen bij dit bedrijf", wijzen ze naar een foto van een kapotte glazen deur.

De politie heeft de man achtervolgd door Tilburg en hem uiteindelijk op de Spoorlaan, vlak voor het station, klemgereden. "We hebben hem getaserd, omdat hij echt buiten zinnen was", vertelt een woordvoerder. Daarna is hij meegenomen naar het ziekenhuis.