Komeet met mooie staart komt op ons af: 'Dit is je kans om hem te zien'

Komeetliefhebbers hebben deze week een bijzondere kans: de komeet Tsuchinsan-Atlas is namelijk te spotten. De grote ijsbal is op weg naar de zon en komt dan logischerwijs ook langs de aarde. Sterrenwacht Halley in Heesch volgt de komeet op de voet en sterrenkundige Urijan Poerink kan vertellen waarom dit zo uniek is.

Vanaf deze vrijdag 11 oktober verwachten sterrenkundigen dat de komeet zichtbaar wordt, maar of je hem echt kunt zien hangt van meerdere factoren af, zoals het weer en de helderheid van de komeet. De eerste dagen staat de komeet erg laag aan de horizon.

Een komeet, hoe zat het ook alweer? "Een komeet is een enorme ijsklomp", legt sterrenkundige Urijan Poerink uit. Vaak worden ze vernoemd naar de mensen die hem ontdekten. De meeste van deze objecten komen uit de Kuipergordel, een gebied voorbij de planeet Pluto. "Dit is een soort overblijfsel van de vorming van ons zonnestelsel", vertelt Poerink. “De meeste kometen blijven daar rustig hangen, maar af en toe valt er eentje richting de zon, zoals nu de Tsuchinsan-Atlas.”