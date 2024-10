Huizen worden steeds duurder, maar nergens zijn ze zo duur als hier

De huizenprijzen in Brabant zijn afgelopen kwartaal fors gestegen ten opzichte van deze periode vorig jaar. Koploper is het zuidoosten van onze provincie: nergens in Brabant stegen de prijzen zo hard in twaalf maanden tijd. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Hoger dan gemiddeld in Nederland Op alle fronten zijn de huizenprijzen in Brabant in een jaar tijd dus hard gestegen. Dat beeld is niet alleen regionaal – de huizen zijn bijna overal in Nederland duurder geworden dan een jaar geleden. Op sommige plekken zelfs veel meer dan in het zuidoosten van Brabant, waar de regio’s Eindhoven en Helmond al langer kampen met krapte op de woningmarkt.

Bovendien werden er het afgelopen kwartaal ook de meeste Brabantse huizen verkocht in het zuidoosten van de provincie: 1682. Het aantal verkochte huizen is daarmee in een jaar tijd met maar liefst 19,7 procent toegenomen. In Midden-Brabant is die stijging 10,4 procent.

En ook op andere fronten is de regio koploper in Brabant: gemiddeld kostte een bestaand huis in dit deel van de provincie 502.000 euro, 55.000 euro minder dan in West-Brabant.

In Zuidoost-Brabant zijn de prijzen het afgelopen kwartaal met 13,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Ter vergelijking: in het westen zijn de huizen gemiddeld ‘maar’ met 10,6 procent in waarde gestegen. In het midden en noordoosten van Brabant ligt dat getal gemiddeld iets hoger: respectievelijk 11,6 en 12 procent.

Dat neemt niet weg dat het zuidoosten van Brabant alsnog een uitschieter is op deze krappe nationale woningmarkt. Ter vergelijking: afgelopen kwartaal kostte een huis in Nederland gemiddeld 473.000 euro. Dat is 12,3 procent meer vergeleken met het derde kwartaal van 2023. Zuidoost-Brabant zit met 13,1 procent als enige Brabantse regio boven dat gemiddelde.

Verklaring

De huizenmarkt zit dus in de lift. Is er ook goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een huis? Ergens wel, want de huizenprijzen zijn minder hard gestegen dan in het tweede kwartaal het geval was. Toen kostte een Nederlandse woning nog 13,6 procent meer dan een jaar eerder, de grootste stijging in twee jaar.

Die stabilisatie kan worden gezien als een gezonde ontwikkeling, meent de NVM in een verklaring. De prijsstijging was vorig kwartaal ook minder hoog vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar. In juli, augustus en september waren huizen gemiddeld 0,4 procent duurder dan in april, mei en juni.

Die ‘minieme’ stijging lijkt een correctie te zijn op de grote prijsverandering van het kwartaal daarvoor, zegt de NVM. Toen werden huizen vergeleken met de drie maanden daarvoor ruim 7 procent duurder. De makelaarsvereniging benadrukt wel dat de zomer altijd een rustigere periode is op de huizenmarkt.