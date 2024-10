Strengere regels zorgen voor mogelijk einde aan hondenuitlaatservice

"Kom mee jongens!", roept Adda naar haar groep vrolijke viervoeters. Donderdagmiddag maakt ze een ommetje door het hondenlosloopgebied in de Loonse en Drunense Duinen. Met een groep van zeven honden maakt ze haar dagelijkse ronde voor haar hondenuitlaatservice in Kaatsheuvel. Maar in het nieuwe jaar kan dit er heel anders uit gaan zien.

Per 1 januari 2025 is het in Nederland namelijk niet meer toegestaan om met meer dan drie honden onder één baas in een losloopgebied te lopen. Natuurmonumenten wil het aantal groepen loslopende honden terugdringen ter bescherming van de natuur en om overlast voor wandelaars te voorkomen. Irma de Potter is boswachter bij Natuurmonumenten en legt uit waarom de regel nodig is: "Bij meer dan drie loslopende honden zie je roedelvorming ontstaan. Honden jennen elkaar dan op om te gaan jagen en staan niet meer onder appel. Dat veroorzaakt overlast. Wij krijgen klachten binnen van wandelaars, kinderen en natuursporters en daar moeten we iets mee."

"Wij komen op voor de dieren die in een natuurgebied leven."

Niet alleen voor de wandelaars zou een teveel aan loslopende honden voor overlast zorgen, ook voor de natuur zelf heeft het gevolgen volgens Irma: "Als een roedel honden gaat jagen, maakt een ree geen enkele kans meer. Dat is afgrijselijk om te zien. Een baasje krijgt één hond meestal wel weer teruggefloten, maar in een groep is dat moeilijker. Dat willen wij voorkomen. Wij komen op voor de dieren die in een natuurgebied leven. Daar hoort een commerciële uitlaatservice eigenlijk niet in thuis." Maar voor hondenuitlaatster Adda blijft de maatregel onbegrijpelijk: "Natuurmonumenten heeft dit gebied zelf aangewezen tot losloopgebied. Dan ga ik ervanuit dat mensen die bang zijn voor honden hier niet gaan lopen. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen bang waren voor mijn honden. Dus ik kan het mij ook niet voorstellen." Natuurmonumenten geeft daarover aan dat een losloopgebied even goed een beschermd natuurgebied is: "Zo’n gebied is er primair voor de wandelaars. We staan toe dat honden er los mogen lopen, maar dat betekent niet dat het gebied exclusief voor honden is. Je hebt te allen tijde rekening te houden met andere wandelaars."

"Als ik hier nog maar met drie honden mag lopen, kan mijn bedrijf niet meer bestaan."

De nieuwe maatregel heeft grote gevolgen voor Adda's bedrijf: "Het gevolg is dat ik mijn honden niet meer mee kan nemen en dat ze thuis moeten blijven. Of ik zal vier keer per dag naar het bos moeten rijden met kleinere groepen, maar dat is niet te doen. Als ik hier nog maar met drie honden mag lopen, kan mijn bedrijf niet meer bestaan." De aangescherpte regels hebben ook invloed op de honden, geeft Adda aan: "Er is een overschot aan honden in Nederland, zeker na corona. En die hebben recht op een diervriendelijk leven. En een diervriendelijk leven is voor mij niet dat een hond even aan de lijn in de wijk wordt uitgelaten. Als je die honden geen ruimte geeft, dan krijg je juist de bijtincidenten door gefrustreerde honden."

Adda wandelt iedere dag twee keer met een groep honden door het losloopgebied in de Loonse en Drunense Duinen. (foto: Floortje Steigenga)