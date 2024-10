Nieuwe Eindhovense auto trekt aandacht van Volvo: snel op bezoek in Zweden

Auto’s bouwen is niet alleen voor de grote fabrikanten weggelegd. In Eindhoven kunnen studenten van de Technische Universiteit er ook wat van. De nieuwste en zeer duurzame elektrische auto van de studenten kreeg de naam Phoenix. De auto kan aan het eind van zijn leven weer grotendeels hergebruikt worden. De studenten zijn al uitgenodigd bij Volvo in Zweden, om daar een proefritje in hun Eindhovense auto te maken.

“Deze auto rijdt echt fantastisch”, zegt Joris (20) van Abswoude van het studententeam. Maar het belangrijkste is: de auto kan voor 75 procent hergebruikt worden. “Elk jaar bouwen we een auto rond een duurzaam concept”, legt Joris uit. Dertig studenten hebben hier het afgelopen jaar aan gewerkt. “We hebben gekeken wat er met een auto gebeurt als-ie naar de schroothoop gaat.” Auto’s die helemaal op zijn, worden vaak gedemonteerd. De onderdelen zijn dan los te koop. Dat vinden de studenten al heel goed. "Maar best veel onderdelen worden dan niet hergebruikt. Als alle waardevolle onderdelen eruit zijn, gaat de auto in een shredder. Er blijft bijvoorbeeld plastic over, maar dat is heel moeilijk te scheiden als het gemengd is. Dan komt het in goedkoper materiaal zoals plastic pennen of bermpaaltjes terecht."

Foto: Sarp Gürel

De studenten vinden dat zonde. Ze willen juist dat de hoge kwaliteit producten weer voor een nieuwe auto gebruikt worden. Ze hebben bedacht hoe je dat het beste kunt aanpakken. "Je kunt bij het design en bouwen al rekening houden met hoe je straks onderdelen wilt hergebruiken. Hoe ziet de auto eruit als-ie naar de schroothoop gaat? Hoe kun je de onderdelen dan goed scheiden van elkaar? Het gaat er dus om hoe je de materialen uit de auto haalt en hoe je ze dan verwerkt.”

"We gaan straks op tournee met de auto."

Ook over de batterijen hebben ze nagedacht. Die zijn lastig om te hergebruiken. Daarom komen de studenten nu met vaste batterijen voor korte afstanden en uitneembare batterijen voor lange afstanden. Door dit te scheiden zouden de batterijen langer mee moeten gaan. De uitneembare batterijen zijn ook geschikt om andere elektrische apparaten in huis mee op te laden. Dit is alweer de negende auto die op de Technische Universiteit in Eindhoven is ontworpen. De studenten willen de auto-industrie inspireren. “We gaan straks op tour met de auto. Dan gaan we naar bedrijven en universiteiten in binnen- en buitenland. Ook staan we op de Dutch Design Week.”

Foto: Sarp Gürel