Art Rooijakkers heeft een nieuwe baan: verruilt RTL voor Talpa

Art Rooijakkers gaat weg bij RTL en gaat aan de slag bij Talpa. Dat is donderdag bekendgemaakt. De presentator uit Geldrop is vanaf januari bij SBS6 te zien in een nieuw opinie- en nieuwsprogramma.

Rooijakkers werkte de afgelopen zes jaar bij RTL, waar hij onder meer 'B&B Vol Liefde' en 'Expeditie Robinson' presenteerde.

De presentator zegt in een persbericht van Talpa dat 'het journalistieke avontuur lonkt'. "Ik heb in mijn carrière vaker plots een nieuwe richting ingeslagen en dat heeft me op mooie plekken gebracht. Dus ik heb er zin in, ook omdat er andere programma’s, waaronder een oude liefde, in het vat zitten."

Wie is de Mol?

Voordat Rooijakkers bij RTL ging presenteren, was hij te zien bij de publieke omroep. Onder meer als presentator van 'Wie is de Mol?'.

"In de twintig jaar die ik nu als presentator werk, heb ik met enige regelmaat naar een mol gezocht, maar nog nooit met eentje samengewerkt. Dus dat wordt weleens tijd", zegt de presentator met een knipoog naar zijn nieuwe baas John de Mol, de eigenaar van Talpa.

Malou Petter

Net als Art Rooijakkers, wordt Malou Petter één van de presentatoren van het nieuwe actualiteitenprogramma op SBS. Petter is nu nog te zien als presentator van het 'NOS Journaal'.