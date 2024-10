Kwartje erin en bellen maar; in de tuin van Arno kan dat nog steeds

Drie telefooncellen, oude brievenbussen, en een ANWB-praatpaal. Maar ook ouderwetse straatverlichting. De achtertuin van Arno in Geffen is een soort openluchtmuseum waar je in het straatbeeld van vervlogen tijden stapt. "Sommige mensen hebben een buddhabeeldje of een visvijver met karpers", zegt Arno. "In die van mij vind je een oud straatbeeld."

Het begon allemaal in 2017 toen Arno een ANWB-praatpaal op de kop tikte. De ANWB stopte met de palen langs de weg. “Toen ik zag dat ze weg gingen, dacht ik: die moet ik hebben. Vanaf dat moment is mijn verzameling flink gegroeid”, vertelt hij. Zijn fascinatie voor oude telefooncellen en straatmeubilair begon ooit als hobby, maar al snel werd het een serieuze verzameling. “Ik heb wel eens 46 ANWB-praatpalen gehad, maar die heb ik inmiddels bijna allemaal doorverkocht. Ik heb er een stuk of zeven zelf gehouden."

De ANWB-palen van Arno.

Die staan inmiddels niet meer allemaal in zijn tuin, want dat vindt hij een beetje te gek. Maar de telefooncellen hebben wel een prominente plek gekregen. Die zijn in goede staat en werken nog steeds. “Ik heb ze aangesloten op een centrale, dus je kunt er gewoon mee bellen", zegt hij lachend. "Mijn dochter belt er af en toe mee naar oma." Daarvoor moet hij ze wel instellen op gratis bellen, want anders moet je er een kwartje (uit de tijd dat we nog met guldens betaalden) ingooien. Al maakt dat het gevoel van vroeger natuurlijk helemaal compleet. "Het is leuk om ermee te spelen. Dat moet je ook echt doen, want dan hoor je hem rinkelen." Nostalgie

De voorwerpen roepen herinneringen op aan zijn jeugd. “Vroeger liep ik op weg naar school altijd langs zo’n telefooncel met een rode brievenbus ernaast. Dat zijn van die kleine dingen die je nooit vergeet", herinnert hij zich. "Veel van deze voorwerpen zijn gewoon weggegooid en verdwenen. Ik vind het mooi om ze te bewaren en te laten zien hoe het vroeger was." En hij is niet de enige die dat waardeert, want af en toe is zijn tuin zelfs het decor van een film. "Er zijn hier weleens mensen geweest die een videoclip opnamen in mijn tuin."

De telefoontoestellen die Arno verkoopt.

Hoewel Arno's verzameling indrukwekkend is, heeft hij besloten dat het tijd is om afscheid te nemen van een deel van zijn collectie. Hij is namelijk druk bezig met het restaureren van een auto en daarvoor heeft hij ruimte nodig in zijn garage. Zes PTT telecom telefoons heeft hij daarom op Marktplaats gezet: "Ik kan niet alles bewaren. Het is een keer genoeg." Hij hoopt dat de telefoons bij iemand terechtkomen die ze net zo waardeert als hijzelf. "Deze toestellen zijn zeldzaam geworden en leuk voor in de mancave of de verzamelaar."