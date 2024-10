Nog meer beelden gelekt van nieuwe Eftelingattractie Danse Macabre

Er zijn online nog meer beelden verschenen van de nieuwe attractie 'Danse Macabre' in de Efteling, die pas eind deze maand de deuren opent. Dat gebeurde eerder deze week ook al: twee jongens filmden zonder toestemming de attractie.

In de nieuwste video is onder meer te zien hoe de techniek van één van de bewegende poppen werkt. Het is duidelijk dat op het moment dat de video werd gemaakt, de puntjes nog op de 'i' moesten worden gezet in de Danse Macabre: de pop is nog niet aangekleed. De uitgelekte beelden zijn gedeeld door pretparkensite Looopings op YouTube gezet:

In de video die eerder deze week werd gedeeld, is te zien hoe de jongens door de attractie lopen. De koorbanken en het orgel van de Danse Macabre zijn eerst te zien. Daarna lopen ze door. Onderweg steekt een van de jongens zijn vingers in de neus van een dier dat onderdeel is van het decor. Ook zit hij aan de borst van dit wezen. De Efteling is niet blij met de uitgelekte beelden. "We weten niet wanneer dit is gebeurd en waarom deze jongens hier binnen waren", reageerde woordvoerder Steven van Gils woensdag, nadat de eerste beelden op straat lagen. "Ze lijken erg jong. We willen graag weten wat ze er deden en met wie ze de beelden hebben gedeeld."

"Beelden maken van een attractie die nog niet open is: dat is sowieso niet toegestaan."