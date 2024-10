Schouten wilde leven 'buiten de schijnwerpers', nu is ze burgemeester

Carola Schouten is donderdagmiddag in Rotterdam geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de stad. Ze is de opvolger van Ahmed Aboutaleb, die begin deze maand na vijftien jaar afscheid nam. Schouten is geboren in Waardhuizen in het Land van Heusden en Altena.

In de overvolle raadszaal van het Rotterdamse stadhuis kreeg Schouten van de commissaris van de Koning van Zuid-Holland de ambtsketen omgehangen. In haar eerste toespraak als burgemeester beloofde Schouten dat ze het criminelen moeilijk gaat maken: "Ze zullen een meedogenloze burgemeester treffen." "Mensen die willens en wetens een bedreiging voor de stad vormen maken de stad kapot. Dat staan we niet toe. De kwaadwillenden zullen het nooit winnen van de goedwillenden, want wij zijn met meer." Buiten de schijnwerpers

Carola Schouten zei eind vorig jaar in het Omroep Brabant-programma 'KRAAK vraagt door', toen ze nog minister was, dat ze nog niet wist wat ze na haar ministerschap wilde doen. Ook zei ze dat het 'in elk geval iets buiten de schijnwerpers' zou zijn. Toch koos ze met haar sollicitatie naar het burgemeesterschap van Rotterdam opnieuw voor de politieke spotlights, nu in een van de grootste steden van Nederland. Melkveebedrijf

Hoewel Schouten al dertig jaar in Rotterdam woont met haar gezin, is ze van oorsprong een echte Brabantse. De ouders van Schouten hadden in Waardhuizen een melkveebedrijf. "Ik ben een calvinist", zei ze vorig jaar. "Een protestantse Brabander van de kleigrond. Plichtsgetrouw. Op de plek waar je zit, maakt niet uit waar, moet je doen wat je kunt. Dat heb ik altijd geprobeerd." Ze voedde ook in haar eentje haar zoon op, nadat ze als 22-jarige ongepland zwanger was geworden. Schouten studeerde toen. Carola Schouten vertelde bij Omroep Brabant over haar periode in Den Haag: