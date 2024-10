Boom Jan tovert glimlach op het gezicht van wandelaars

De beleefdste boom van Brabant staat in het Ploegpark in Bergeijk. De boom draagt namelijk een bordje met de woorden waarmee hij wandelaars begroet. ‘Hallo, ik heet Jan’, staat er op het bordje. “Hallo Jan, ik heet Mario”, Mario stelt zich lachend voor. Hij en andere bezoekers van het park kunnen de ludieke actie wel op prijs stellen. “Ik hou wel van dat soort rare fratsen.”

Jan is de enige boom van zijn soort in Bergeijk, de omringende bomen zijn nog naamloos. Maar elders in het land staat nog een ‘Jan’ - in augustus werd in Noord-Holland langs de Ijmuidense Parkweg een boom met hetzelfde bordje aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk wie de bordjes heeft opgehangen en wat de beweegreden erachter is, maar Jan weet in ieder geval een glimlach op het gezicht van wandelaars te toveren. “Je hoeft je niet alleen te voelen, Jan”, zegt Stef meelevend terwijl hij Jan een ferme knuffel geeft. “Ik ga Jan nog vaak zien, denk ik.”