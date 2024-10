Jeugdspelers PSV benaderd met oneerbare voorstellen, club naar politie

Meerdere, minderjarige jeugdspelers van PSV zijn via Instagram benaderd met ongepaste verzoeken. Ze werden onder meer gevraagd naaktfoto's aan te leveren. De club heeft een melding gedaan bij de politie. In een bericht aan ouders/verzorgers adviseert het management van de PSV Academy om ‘een oogje in het zeil te houden op het social media gebruik van de kinderen’ en aan de bel te trekken bij misstanden.

Het Instagram-account ‘voetballers.nl’ benaderde in eerste instantie jonge voetballers op een normale en positieve manier. Na verloop van tijd leidde dat in meerdere gevallen tot oneerbare voorstellen. Het account is inmiddels opgeheven, onduidelijk is of de meldingen echt hier vandaan komen of dat het account is gehackt.

'Kwalijk fenomeen'

“Het begint onschuldig met het benaderen van ambitieuze kinderen. Sommigen zijn op zoek naar hoe ze meer in de spotlights kunnen komen en dan komt het aanbod om ze daarmee te helpen. Dat daar vervolgens misbruik van wordt gemaakt, is een kwalijk fenomeen”, zegt een woordvoerder van PSV na vragen van Omroep Brabant. Het gaat volgens hem niet alleen om jeugdspelers van PSV, maar ook van andere clubs.

PSV wil ouders/verzorgers waarschuwen voor deze praktijken en dat ze scherp zijn op deze meldingen. "Het is tevens belangrijk om te signaleren of er iets aan de hand is, want het is natuurlijk mogelijk dat kinderen er nog niets over gezegd hebben.”

Politie

Woensdag is de politie op de hoogte gebracht, net als de KNVB en NOC*NSF. “Het is belangrijk dat mensen die slachtoffer zijn zich melden bij de politie.”

Themabijeenkomst

PSV laat in het bericht weten al een themabijeenkomst ‘social media’ op de agenda te hebben staan, maar gaat deze vervroegen om nogmaals te wijzen op de risico’s van social media.