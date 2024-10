Oekraïens stel na mishandeling niet meer welkom in opvang

Een Oekraïner heeft in augustus zijn vrouw mishandeld in de opvang in Soerendonk. Daarna bedreigde hij een beveiliger met een mes. De bewoners en het personeel van de opvang zijn geschrokken en de burgemeester heeft de man en de vrouw en haar zoon uit de opvang gezet. Maar daar zijn ze het niet mee eens en ze eisten donderdag bij de rechter in Soerendonk te mogen blijven.

Dimitri en Elena waren samen naar de rechtbank gekomen. Misschien wel om te laten zien dat ze nog samen zijn en dat alles goed met ze gaat. Althans, met de relatie, want ze wonen momenteel noodgedwongen in een vakantiepark in Soerendonk.

Op 16 augustus sloeg Dimitri zijn vrouw. De rechter heeft het over ‘hard gebeukt’ en daarna bedreigde hij een beveiliger met een mes. Op 27 augustus heeft de gemeente Cranendonck Dimitri laten weten dat hij niet meer welkom is bij de opvang. En ook Elena en haar zoon staan door het voorval op straat.

Ze wonen nu tijdelijk in een vakantiewoning in Soerendonk, maar dat park gaat begin november dicht. En dus eisen ze een plek op in de opvang waar ze al zaten.

Doodsbang

Maar dan beginnen de problemen waar de rechter uiteindelijk een oordeel over moet vellen. Dimitri is helemaal niet meer welkom op de opvang. De bewoners en het personeel zijn doodsbang voor hem.

De gemeente Cranendonck wil Elena en haar zoon wel helpen aan een plek in een andere opvang. Maar Dimitri willen ze niet helpen. Niet alleen omdat hij gewelddadig was, maar ook omdat hij niet de vader van Elena’s kind is en pas vorig jaar bij haar introk.

Elena kan met haar zoon terecht in de opvang in Roosteren, maar daar is geen plek voor Dimitri in de tweepersoonskamer. En zo lijkt de Oekraïner tussen wal en schip te vallen en voortaan zelf voor een woonplek te moeten zorgen.

Geen plek

Elena heeft al twee aanbiedingen voor een andere plek afgewezen en het aanbod voor de plek in Roosteren loopt vrijdag al af. Er is eenvoudigweg bijna geen plek meer te vinden, legt de advocaat van de gemeente aan de rechter uit. In Cranendonck en in alle omliggende gemeenten zit de opvang vol en ook de crisisopvang in Eindhoven en die in Utrecht puilt uit.

Als de rechter al beslist dat de drie terug mogen naar de opvang in Soerendonk, dan moeten andere mensen daar worden uitgezet, schetst de advocaat. En dan is er natuurlijk nog het probleem dat Dimitri daar ongewenst persoon is.

Veiligheid is belangrijk, zei de advocaat van de Oekraïners. Maar de gemeente kan niet alle voorzieningen zomaar intrekken. Ze hebben ook een zorgplicht. De gemeente Cranendonck was niet bevoegd om Dimitri eruit te zetten, meent ze, en die fout mag niet ten koste van hem gaan.

De rechter betrok ook Dimitri en Elena in het juridische gevecht. Beiden ontkenden dat er ook maar iets was voorgevallen in de opvang en snappen dan ook niet waarom de andere bewoners en het personeel bang zijn.

De rechter gaf aan dat hij alles nog eens goed gaat bestuderen. Binnen twee weken laat hij zijn oordeel weten.