Bergse primeur: na bijna 80 jaar nu tóch vrouwen in Stichting Vastenavend

Na vijftien jaar actievoeren is het zover: vrouwen zijn voor het eerst welkom bij stichting Vastenavend in Bergen op Zoom. Het bestuur van de stichting is al sinds de oprichting een kleine tachtig jaar geleden een mannenbolwerk, maar komend jaar komt daar verandering in. Vastenavend verwelkomt namelijk vrouwelijke leden.

Al jaren is het een omstreden onderwerp in Krabbegat - vrouwen binnen de organisatie van stichting Vastenavend. De stichting, die centraal staat in het organiseren van het carnavalsfeest, leek onbuigzaam, maar is na jaren van protest toch gezwicht. In december 2023 richtte de stichting een speciale werkgroep op om vrouwen te werven nadat een grote meerderheid van de stichting vóór het toelaten van vrouwen bleek te zijn. Nu, bijna een jaar later, is de kogel door de kerk. Er worden vrouwen toegelaten binnen de stichting. Op dit moment hebben vijf vrouwen toegezegd dat ze lid willen worden. Het is nog niet bekend wie de vrouwelijke leden zijn, dat wordt pas na de Elfde van de Elfde bekendgemaakt. Charlotte Leijs, voorheen actievoerder en nu lid van de werkgroep is razend enthousiast over het besluit: "Ik snap heel goed dat tradities veranderen lastig is. Er is veel lef en moed voor nodig geweest van de stichting en ik ben Vastenavend dankbaar dat ze deze beslissing hebben gemaakt." 'Da pak, past ons allemaal'. Die leus klonk twee jaar geleden door de Bergse straten. Maar liefst honderd vrouwen protesteerden toen luidkeels. Op protestborden stonden leuzen als 'gif gouwkes tijd voor vrouwkes' en 'boerinclusief'. Onder luid gejoel van het aanmoedigende publiek trokken 'de Boerinne' in boerenkiel de stad door.

"De stichting bestaat straks niet meer uit mannen en vrouwen, maar uit mensen."