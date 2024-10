Inzittende uit auto geslingerd bij crash, zwaargewond naar het ziekenhuis

Een inzittende is donderdagavond laat uit een auto geslingerd die crashte op de Almweg, de N322, tussen Giessen en Waardhuizen. De auto raakte nog onbekende oorzaak van de weg, raakte een boom en kwam tientallen meters verder tot stilstand.

Traumaheli

De situatie van het zwaargewonde slachtoffer was dusdanig dat een traumahelikopter werd opgeroepen. Dit slachtoffer is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Almweg.