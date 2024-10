Priscilla (39) stak haar ex dood na ruzie om zoon, 12 jaar cel geëist

Priscilla (39) de R. uit St. Willebrord moet 12 jaar de cel in voor de moord op haar ex-man Alex van Gool (41). Dat eiste de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Breda. De twee hadden ruzie over de omgang met hun gezamenlijke zoon en die ruzie liep totaal uit de hand. De vrouw stak hem op 15 oktober vorig jaar op het Emmausplein in St. Willebrord twee keer. Alex werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Alex start de auto en belt nog 112, maar wegrijden lukt niet meer. Hij blijkt in zijn slagader geraakt te zijn in zijn rechteroksel. Een ambulance komt nog ter plekke om Alex te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Hij overlijdt op weg naar het ziekenhuis.

Alex loopt door en slaat François nog een keer flink. Priscilla gaat nu tussen de mannen staan en kijkt haar ex recht aan. Ze steekt nog een keer, nu in Alex’ linkerschouder. Daarna loopt Priscilla weg en laat de mannen samen achter. De mannen zijn klaar met vechten en lopen beiden naar hun auto.

François wankelt en op dat moment stapt Priscilla ook uit de Volvo. Ze heeft een keukenmes in haar linkermouw gestopt en dat mes haalt ze eruit als ze richting de vechtende mannen rent. Ze komt met het mes al in haar hand tussenbeide en praat tegen haar ex. Als die weer achter François aan gaat, steekt ze hem in zijn rechterschouder.

Op het Emmausplein in St. Willebrord staat de Volvo van François en Priscilla al te wachten. Het plein voor de Jumbo en de Aldi is vrijwel leeg. Dan parkeert Alex van Gool zijn zwarte Dodge een meter of twintig van de Volvo en stapt meteen uit. Francois stapt ook uit en meteen rent Alex op hem af. François weert hem nog af, maar krijgt toch een eerste flinke vuistslag.

Priscilla deed vrijdag haar best om de vragen van de rechtbank zo goed mogelijk te beantwoorden, maar dat ging vaak moeizaam. Op veel waarom-vragen had ze niet echt een antwoord. Ze wist niet waarom ze meeging naar de confrontatie en waarom ze een mes meenam. Misschien omdat Alex een kickbokser was en zij, volgens haar, in hun relatie vaak klappen kreeg van hem. En waarom ze stak kon ze ook niet uitleggen. Hij stopte niet en ze zag hem wankelen. Ik was in paniek, verklaarde ze.

Beelden in rechtszaal

De meeste verwondering bij de rechters was over de steekpartij zelf. Zo leek Priscilla op de beelden die werden vertoond heel kalm en stak ze twee keer op het moment dat alles heel rustig leek.

Na de twee steken stappen François en Priscilla ook weer in hun auto zonder zich te bekommeren om Alex. Volgens Priscilla liep hij gewoon terug naar zijn auto. Maar, met een bebloed mes dat in het dashboardkastje werd gestopt, zouden er toch vragen moeten zijn over de toestand van Alex, opperde een van de rechters. Maar dat was niet in Priscilla opgekomen en ze gingen ervandoor, nog voor de hulpdiensten kwamen.

Dat François en Priscilla wel degelijk door hadden dat er iets mis was, bleek wel uit het feit dat er ’s avonds al een advocaat langskwam bij Priscilla. Ook gingen de twee met de zoon van Priscilla en Alex naar een vakantiehuisje in Wernhout, waar Francois ’s nachts werd gearresteerd. Hij was door getuigen aangewezen als dader, maar al snel bleek dat hij niet gestoken had, maar dat Priscilla de dader was.

Jongen via videoverbinding

Pijnlijk moment tijdens de zitting was toen de jongen via een videoverbinding in de bomvolle zaal te zien was. Zijn moeder zag haar zoon voor zich en hoorde, via iemand die diens verklaring voorlas, wat de dood van Alex met hem heeft gedaan. De jongen, die nu bijna 13 is, is zowel zijn vader als moeder kwijt. Hij is erg verdrietig en snapt niet waarom zijn moeder dit gedaan heeft. Ook is hij heel boos op haar.

De vriendin van Alex van Gool stak haar boosheid ook niet onder stoelen of banken. Hoewel ze elkaar pas een paar maanden kenden, waren er grote plannen. Ook was ze al zwanger toen Alex werd vermoord en inmiddels is ze moeder van een dochter. En dat was Alex’ grote droom zo bleek in de rechtszaal: een jongen én een meisje. Maar, het meisje zal haar vader nooit leren kennen en niet opgroeien met haar broer.

Lagere straf

De advocaat van Priscilla vroeg aandacht voor de angst die Priscilla voelde toen ze zag dat haar vriend aan het wankelen was. Die was net geopereerd aan zijn hoofd en was ziek en ze vreesde dat de gekende vechtersbaas Alex hem iets aan zou doen. Toen ze zijn agressieve blik zag en hij weer achter haar vriend aanging, haalde ze uit met het mes.

Haar advocaat bepleitte dat Priscilla dit nooit heeft gewild en dat ze nooit haar zoon zijn vader wilde afnemen. Maar, Alex was de agressor en die ging achter François aan. Alex had ook gedronken en Priscilla wist dat Alex niet te stoppen was als hij zo’n blik in zijn ogen had.

Volgens de advocaat is Priscilla heel schuldbewust. Gezien haar angst en het feit dat ze zichzelf heeft gemeld en alles toegeeft, pleitte hij voor een lagere straf, tussen de zes en acht jaar. In haar laatste woord werd Priscilla weer emotioneel: "Dit had nooit mogen gebeuren, maar ik kan het niet terugdraaien. Hij was de vader van mijn zoon. Die moet nu zonder hem opgroeien. En dat vind ik heel erg."

De rechtbank doet 25 oktober uitspraak in deze zaak.