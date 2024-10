Priscilla (39) stak haar ex dood na ruzie over de omgang met hun zoon

Priscilla de R. uit St. Willebrord (39) stak in oktober vorig jaar haar ex Alex van Gool (41) dood. Vrijdag bleek voor de rechtbank in Breda dat dat gebeurde tijdens een hoog opgelopen ruzie over de omgang met hun gezamenlijke zoon. De steekpartij vond plaats op 15 oktober vorig jaar op het Emmausplein in St. Willebrord. Alex overleed later in het ziekenhuis.

Priscilla de R. praatte vrijdag voor het eerst over de dood van haar ex. Het liep die zondag gruwelijk uit de hand, nadat haar zoon een weekend bij zijn vader was geweest. Eerder op die zondag had vader Alex van Gool al een berichtje gestuurd dat hij zich vreselijk ergerde aan het gedrag van zijn zoon. Priscilla had niet gereageerd, vertelde ze, maar bij de overdracht werd er flink geruzied voor de deur van het huis van Priscilla. Er werd geduwd en getrokken door Priscilla, Alex en François, de nieuwe vriend van Priscilla. Maar, uiteindelijk gingen Priscilla en haar vriend weer naar binnen en ging Alex weg. Maar de ruzie was hiermee nog niet afgelopen. Alex appte François om naar buiten te komen om het uit te vechten. Alex: 'Kom om 8 uur naar het pleintje. Kom naar het Emmausplein als je een echte vent bent'

François: 'Ik heb 41 graden koorts, maar ik kom wel'

Alex: 'Net was je ook niet zielig. 20 uur, zonder het jong' Uiteindelijk ging Priscilla ook mee naar de afgesproken confrontatie. En vervolgens ging het helemaal mis. Op de vraag van de rechter waarom ze ook meeging, kon Priscilla vrijdagochtend niet direct een antwoord geven. Op dat moment werd ze namelijk onwel. Vervolgens werd de zaak even stigelegd. Grote belangstelling

In de rechtbank zijn vrijdag meerdere zalen ingericht voor deze zaak. De belangstelling is groot en om de partijen uit elkaar te houden zijn verschillende zalen nodig. De zaak gaat nog de hele vrijdag duren. Het hele dossier zal uitgebreid worden doorgenomen en verschillende slachtoffers zullen hun verhaal doen. Aan het einde van de dag wordt de strafeis verwacht. Justitie zet in op moord, dan wel doodslag.