Bijzondere schuur ging in vlammen op en daarmee ook al Nelly's spaargeld

De 70-jarige Nelly Merkx uit Tilburg is heel verdrietig. Ze stak al haar spaargeld de afgelopen jaren in het renoveren van een voor haar bijzondere schuur op een dierbare plek in Oisterwijk, maar vorige week dinsdag brandde de schuur helemaal af. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Nelly denkt de dader op beeld te hebben. “Deze jongen moet weten wat hij mij heeft aangedaan.”

De schuur stond tussen de bomen in de Oisterwijkse Bossen en Vennen. “Op grond die mijn vader vroeger heeft gekocht en zelf heeft ontgonnen", legt ze uit. "Het is een heerlijke plek om te komen en om te tuinieren. Ik kwam er al als kind. De afgelopen jaren heb ik de schuur bij de tuin samen met mijn vader opgeknapt. Hij overleed vorig jaar, dus voor mij is het een heel bijzondere plek.”

De schuur is volgens de politie 'vermoedelijk' vorige week dinsdag afgebrand. Nelly kan haar tranen nog steeds niet bedwingen als ze aan die dag denkt. “Sindsdien is alles weg”, jammert ze. “Die schuur en de tuin waren mijn navelstreng met het leven. Ik kon het niet geloven toen ik de resten aantrof."

In het renoveren van de schuur ging zo'n twintigduizend euro zitten - praktisch al het spaargeld van Nelly. “Het is maar een schuur, maar voor ons was de schuur perfect. We konden er al ons gereedschap in opslaan en er schuilen voor de regen. Er stonden tafels, stoelen, kasten: eigenlijk alles wat je nodig hebt om lekker te tuinieren. En nu is alles weg. Helemaal afgebrand.”

De vraag is wat er nou precies gebeurd is. Op bewakingsbeelden van Nelly is te zien hoe een jonge jongen dinsdagmiddag met een kist haar terrein op loopt en het iets later weer me dezelfde kist verlaat. Nelly denkt dat die jongen de brand heeft aangestoken. "Op bewakingsbeelden van mijn overburen is hij ook te zien. Daar had hij ingebroken zonder iets te stelen", zegt Nelly.

In een grote Oisterwijkse Facebookgroep zijn de afgelopen week bewakingsbeelden gedeeld van dezelfde jonge jongen. Volgens een bericht in de groep zou de jongen de afgelopen tijd elders in het bos ramen hebben ingegooid, dingen hebben gestolen en hekken hebben geforceerd. Alle bewakingsbeelden zouden zijn gedeeld met de politie. Ook die van Nelly.