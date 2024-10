Lavreysen gaat voor unieke prestatie, maar voorbereiding is niet optimaal

Harrie Lavreysen leefde maanden voor de Olympische Spelen als een monnik. Het ‘slapen, eten, trainen'-regime leverde de 27-jarige baanwielrenner uit Luyksgestel drie olympische titels op in Parijs. Na de Spelen zat Harrie drie weken lang amper op zijn fiets en genoot hij van leuke dingen. Maar daar komt nu een eind aan, want vanaf 16 oktober moet de renner met zijn supergespierde benen weer alles geven om zich te kronen tot recordhouder tijdens het WK

Niemand twijfelt eraan wie momenteel de baas is op de baan. Maar puur op basis van wereldtitels staat de Fransman Arnaud Tournant met veertien gouden WK-medailles nog boven Harrie Lavreysen. In het Deense Ballerup kan de renner volgende week zijn huidige aantal van dertien omhoog krikken. ‘Hattrick Harrie’ doet dit WK niet alleen mee aan de sprint, teamsprint en keirin, maar voor het eerst ook aan de kilometertijdrit.

"Ik hou van een uitdaging en dit was een uitgelezen kans."

“Ik ben tweevoudig Nederlands kampioen op de tijdrit van een kilometer, maar op een EK en WK heb ik me altijd alleen gefocust op olympische onderdelen. Na zo’n supergoede Olympische Spelen besloot ik niet alleen mijn titels te verdedigen op het WK, maar het vierde onderdeel erbij te doen. Ik hou wel van een uitdaging en dit was een uitgelezen kans om het te doen.” Hij wachtte tot het allerlaatste moment om zich voor vier onderdelen in te schrijven. “Ik moest zeker weten dat ik me goed voelde en dat de trainingen goed verliepen. Bij twijfel wilde ik me niet extra uitdagen.”

Harrie Lavreysen op de bus waarmee hij naar de huldiging werd gereden (foto: Noël van Hooft).

Vijf dagen achter elkaar zal hij dus fysiek tot het uiterste moeten gaan. “Normaal gesproken pak ik op een groot toernooi een rustdag, dus ik maak het mezelf moeilijk. Maar als ik er geen vertrouwen in had, zou ik het niet doen. Ik heb niet specifiek getraind op de tijdrit, alleen bij één training een tijdritstuur op mijn fiets gezet om te kijken naar mijn houding.” Is het reëel om voor minimaal drie wereldtitels te gaan? Harrie besloot de eerste drie weken na de Spelen zijn strikte trainingsschema de prullenbak in te dirigeren. “In aanloop naar Parijs cancelde ik alle afspraken buiten de sport. Richting dit WK is het een groot contrast. De afgelopen vier/vijf weken ben ik wel weer aan het trainen, maar een normale voorbereiding is het niet. De tijden vallen me eerlijk gezegd niet tegen, ik hoop dat ik kan teren op mijn beste vorm ooit in Parijs.”

"Omdat mijn jaar sowieso al succesvol is, voel ik nu minder druk."

Een klein voordeel heeft de 'anders-dan-anders'-voorbereiding op het WK ook voor Harrie. “Normaal gesproken is de druk heel hoog, daar kan ik goed mee omgaan. Maar omdat mijn jaar sowieso al succesvol is, voel ik nu minder druk. Ik kan wat meer ontspannen naar een toernooi toewerken.” Voor zijn motivatie op de baan in Denemarken hoeft niemand bang te zijn. “Als er na de Spelen niet direct een duidelijk doel was, zou je een dip kunnen krijgen. Het is fijn dat er snel een WK op het programma staat, ik heb er zin in om te knallen. Ik wil wedstrijden blijven rijden in de trui van de wereldkampioen. Er is een kans dat ik de meeste wereldtitels ooit kan pakken, maar dat is geen doel op zich. Het is later wel leuk voor de lijstjes.” Zo zag de huldiging van Harrie Lavreysen er afgelopen zomer uit na zijn succes op de Olympische Spelen: