Gemaskerde mannen overvallen huis, jongeren gooien op tijd deur dicht

Aan de Ganzewinkel in Helmond is vrijdagavond een huis overvallen door twee mannen met een steekwapen. Ze wilden het huis binnendringen, maar de jongeren konden net op tijd de deur dichttrekken.

Volgens de politie zaten er op dat moment vier of vijf jongeren te 'chillen' in het leegstaande huis. Eén van hun ouders had het gekocht, dus ze mochten er met een groepje hangen.

Dat werd bruut verstoord door twee overvallers, die het huis probeerden binnen te dringen. De jongeren wisten de deur dicht te smijten in hun gezicht, waardoor de overvallers niet naar binnen konden en weg zijn gevlucht. Er raakte niemand gewond.

Onderzoek

De politie is nog op zoek naar de daders, die zijn tot nu toe spoorloos. Ze doet sporenonderzoek en probeert te achterhalen of er goede camerabeelden zijn.