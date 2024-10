Wat voor een insect zit er hier op het raam? Frans Kapteijns weet meer

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer in Stuifmail een windevedermot op het raam en een wespspin die haar gesponnen cocon bewaakt.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Tot welke familie behoort dit insect op het raam?

Anja Thompson zag een insect en ze vroeg zich af tot welke familie dat insect hoort. De familie waar haar insect toe behoort is familie van vedermotten. Het specifieke insect op haar foto heet is de windevedermot. Vedermotten zijn nachtvlinders, die in rusthouding zo’n T-vorm aannemen. Deze 'T' ontstaat doordat deze insecten diepe insnijdingen in de voor- en achtervleugels hebben. Deze vleugels zijn vaak opgerold en staan van het lichaam af. Windevedermotten kun je bijna heel het jaar tegenkomen. Ze overwinteren namelijk als volwassen dier.

Mierennesten dichtbij de bomen (foto: Henk en Irma Korsten).

Hebben de mieren een speciale reden waarom ze hun nesten meestal bij bomen bouwen?

Irma Korsten zag tijdens een wandeling diverse mierennesten. Het viel haar op dat deze bijna altijd in de buurt van bomen zijn gebouwd. Haar vraag is dan ook, is daar een speciale reden voor? Volgens mij zaten in die mierennesten bosmieren en die bouwen hun nesten inderdaad vaak bij bomen. Dat doen zij, omdat er vaak bladluizen in de bomen zitten. Deze diertjes zuigen aan de bladeren en nemen samen met de sapstroom veel suikers op. Die suikers zijn vaak teveel voor een zo’n bladluis en dus scheiden ze ook weer veel aan suikers uit. Mieren zijn daar bijzonder dol op en gebruiken die bladluizen als een soort van vee. Door met hun antennes tegen de bladluizen aan te tikken, leveren bladluizen druppeltjes suiker aan de mieren. Daarom ook zie je hele colonnes mieren op de stammen van bomen. Dat doen ze in de eerste plaats om suikers te winnen, maar ook om de bladluizen te beschermen tegen vijanden.

Spin bewaakt haar cocon (foto: Jan Wintraecken).

Spin op de muur op een soort pluisje, wat is er aan de hand?

Jan Wintraecken zag een spin op de muur en bij de spin een pluisje, zoals hij dat beschreef. Graag wilde hij weten wat daar aan de hand was. Wat hij zag was een wespspin, die haar gesponnen cocon aan het bewaken was. De cocon van wespspinnen lijkt een beetje op een omgekeerde luchtballon en is gevuld met eitjes van de spin. Zo’n wespspincocon kan honderden eitjes bevatten en wordt meestal al in augustus gesponnen. Nadat de wespspin de cocon heeft gemaakt - met de eitjes erin - bewaakt ze de cocon tot ze sterft. In maart van het jaar daarop, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn, komen de jonge spinnetjes eruit gekropen.

De ijsvogel (foto: Marij van Driel).

Rubriek mooie foto’s

Dit keer weer eens een foto van een ijsvogel, een van de favoriete vogels van Marij van Driel.

Loonse en Drunense Duinen (foto: Frans Kapteijns).