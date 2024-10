Haal die zwembroek maar uit de kast volgende week: 'Lokaal tot 24 graden'

Het is op dit moment fris voor de tijd van het jaar, maar komende week gaat dit veranderen. De temperatuur gaat behoorlijk oplopen, vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "De kans is best groot dat het warmer dan 22 graden wordt. Lokaal 24 graden sluit ik niet uit."

Maandag zal de temperatuur nog uitkomen op 11 of 12 graden, maar in de loop van de week schiet het kwik de hoogte in. "Een zomerse 25 graden halen we niet, maar het ziet er best warm uit komende week." Of het daarbij ook zonnig wordt, valt nog te bezien. "Van nazomerweer kunnen we nog niet echt spreken, maar het wordt wel een stuk warmer dan we nu gewend zijn."

"Later op de zaterdag een spatje regen, maar veel stelt dit allemaal niet voor."

Dit weekend moeten we het nog doen met temperaturen die niet veel hoger uitkomen dan 13 graden. Wel ideaal voor deelnemers van de Marathon Eindhoven. "Deze zaterdag is het rustig weer met hoge wolkenvelden die over de provincie trekken. Af en toe is er wat ruimte voor de zon. Het is een zo goed als droge dag. Misschien later op de dag een spatje regen, maar heel veel stelt dat allemaal niet voor."

"Zaterdagnacht stevige buien, met kans op hagel en onweer."