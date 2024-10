Grote politiecontrole wordt enorme oehoe fataal: dier knalt tegen busje aan

Een verkeerscontrole bij Beugen heeft vrijdagavond een onfortuinlijk slachtoffer geëist. Geen snelheidsduivel die op de bon werd geslingerd, maar een enorme oehoe. Het arme dier vloog in volle vaart tegen een politiebusje en overleefde de klap niet. "'t Was een grote knal."

Dat schrijft de Dierenambulance Brabant Noord-Oost op Facebook. "Er werd om onze hulp gevraagd bij een grote verkeerscontrole, achter de McDonald's in Beugen. Daar werden mensen en hun voertuigen gecontroleerd."

Is niet gebruikelijk dat uitgerekend de Dierenambulance daarvoor uit moet rukken dus. Tot de agenten in de politiebus een enorme knal hoorden. "Ze schrokken zich een hoedje." Al snel was duidelijk waar de klap vandaan kwam. "Ze zagen het dier op de grond liggen."

Toch mocht ook de assistentie van de Dierenambulance niet meer baten voor de uil. "De vogel heeft de klap helaas niet overleefd. We hebben hem opgehaald en vervoerd naar de Wildopvang voor verder onderzoek."

Het dier was overigens ook geringd, wat betekent dat mogelijk ergens een eigenaar op de oehoe zit te wachten. "We gaan proberen contact op te nemen met de instantie die deze prachtige vogel heeft geringd", zo besluit de Dierenambulance het bericht.