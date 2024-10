Huis bejaarden bekogeld met molotovcocktail: 'We vermoeden een vergissing'

De hoogbejaarde bewoners van een huis aan de Hortensialaan in Helmond werden woensdagavond rond halfacht opgeschrikt door een plotse brand in hun voortuin. Er bleek een soort molotovcocktail tegen het huis te zijn gegooid, meldt de politie zaterdagochtend op social media.

"Het vuur was snel gedoofd, maar de schrik bij de bewoners zit er goed in", laat de politie weten. "We doen onderzoek en hopen dat er mensen zijn die meer weten of kunnen verklaren waarom dit huis doelwit was."

Wie rond het tijdstip van de brandstichting iets verdachts heeft gezien of gehoord in deze buurt of wie camerabeelden heeft van de omgeving rond de tijd van de aanslag, wordt gevraagd zich te melden.