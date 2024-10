Weinig animo voor lokaal vuurwerkverbod bij Brabantse gemeenten

Meerdere Nederlandse gemeenten aan de grens zien weinig heil in lokale vuurwerkverboden. In aanloop naar de jaarwisseling gaan veel Nederlanders steevast de grens over om illegaal vuurwerk in te slaan. Verschillende gemeenten geven aan dat dit beter landelijk geregeld kan worden. Een aantal geeft aan dat ook op Europees niveau afspraken gemaakt moeten worden over vuurwerk.

In Tilburg en Eindhoven hadden ze vorig jaar de Brabantse primeur, door voor het eerst een lokaal vuurwerkverbod in te stellen tijdens de jaarwisseling. Met wisselend resultaat overigens. Zo werd er nog altijd flink wat afgestoken in die plaatsen. En het lijkt er dus niet op dat er dit jaar meer gemeenten aan zo'n verbod willen. Onder meer Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Zundert en Reusel-De Mierden zijn van mening dat een lokaal vuurwerkverbod niet te handhaven is. De grensgemeenten verwachten bij zo'n verbod bovendien een waterbedeffect, waarbij de vuurwerkoverlast zich verplaatst van de ene plek naar de andere. "Zolang vuurwerk beschikbaar is, zal het afgestoken worden." Politiebonden: 'Bescherm hulpverleners'

Ook de politiebonden roepen het kabinet opnieuw op om werk te maken van een landelijk vuurwerkverbod. Verschillende lokale vuurwerkregels maken handhaving moeilijk, benadrukken zij. Bovendien hebben hulpverleners rond de jaarwisseling nog altijd te maken met gevaarlijke werkomstandigheden. "Het kabinet kijkt weg als het gaat om geweld tegen hulpverleners en blijvend letsel, zoals tinnitus door gehoorschade. Ze moeten nu een streep trekken", vindt NPB-voorzitter Nine Kooiman. Zij spreekt namens de drie politiebonden ACP, Equipe en NPB. "Als je deze mensen daadwerkelijk wil beschermen, verbied je als overheid zowel het afsteken als de verkoop van vuurwerk." 'De druk in de samenleving loopt op'

De afgelopen jaren pleitten de politiebonden al vaker voor een landelijk vuurwerkverbod, maar tot op heden is daar vanuit de overheid geen gehoor aan gegeven. "De druk in de samenleving loopt wel op", ziet Kooiman. "Het geweld en het blijvende letsel dat hulpverleners oplopen is te bizar voor woorden." Ze spreekt van een dubbele moraal wanneer gemeenten een lokaal vuurwerkverbod instellen, terwijl vuurwerk gewoon verkocht wordt. Ook zij ziet een waterbedeffect ontstaan naar omliggende gemeenten zonder vuurwerkverbod. Lokale regels, zoals een lokaal afsteekverbod of vuurwerkvrije zones, zijn voor de politie niet werkbaar, benadrukt Kooiman. "Als je landelijke regels hebt, kun je eenduidig handhaven. Nu is dat onmogelijk." De bonden hadden aan de politie gevraagd om maatregelen te nemen om het werk veilig te kunnen doen. Zo worden agenten nu bijvoorbeeld getraind om beter op te kunnen treden tegen groepen mensen die vuurwerk naar de hulpverleners gooien. Ook zet de politie gedurende heel het jaar in op het opsporen van explosieven en start er binnenkort een pilot met nieuwe gehoorbescherming. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid doet binnenkort uit de doeken hoe hij over vuurwerk en een eventueel verbod denkt. Eerder zagen zeker drie van de vier regeringspartijen - Van Weels eigen VVD en de coalitiepartners PVV en BBB - daar weinig in. GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren werken al enige tijd aan een eigen wet om consumentenvuurwerk te verbieden. Hieronder is te zien welke gemeenten een vuurwerkverbod geldt tijdens de jaarwisseling.