Wereldkampioen Van Empel is de beste op de cross

Veldrijdster Fem van Empel (22) is het seizoen goed begonnen. De wereldkampioene uit Den Dungen was de beste in de Exact Cross in het Belgische Beringen.

Van Empel, die rijdt voor Visma - Lease a Bike, werd op ruime afstand gevolgd door haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado.

Van Empel zei volgens de NOS dat ze Alvarado eigenlijk beter vond. Alvarado begon de rit in Vlaanderen ook sterk en nam al vroeg de koppositie in. Even leek een solozege in de maak, maar door een val op de schuine kant en kettingproblemen kwam ze op achterstand. Van Empel zag een kans, trok door, zag Alvarado niet meer terug en won voor de derde keer op rij in Beringen. Alvarado werd wel nog tweede.

Het podium bij de vrouwen was volledig Nederlands, want Lucinda Brand finishte als derde.

Opgejaagd

"Hier ben ik blij mee", zei Van Empel na afloop tegen Sporza. Ze had wel door dat ze had geprofiteerd van Alvarado's val. "Ik denk dat Ceylin de sterkste was in de wedstrijd, maar zij valt op die schuine kant. Misschien omdat ik haar onder druk zette op die klim. Ik heb wel door moeten rijden, want ik voelde me toch opgejaagd."

"Het is leuk om van Fem te horen dat zij vond dat ik de sterkste was vandaag", reageerde Alvarado. "Eerlijk gezegd voelde ik dat zelf ook wel zo. Jammer, maar dat is koers. Door die schuiver zelf verloor ik niet zo veel tijd, wel door die ketting. Onderaan ging mijn ketting er weer af. Twee keer na elkaar, dat was voor mij de doodsteek."