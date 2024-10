Dragqueens lezen kinderen voor: 'Mijn dochter ziet gewoon twee prinsessen'

Een kleurrijke middag vol glitter en glamour in de LocHal bibliotheek van Tilburg zaterdag. Kinderen en hun ouders keken daar hun ogen uit, want ze werden voorgelezen door twee dragqueens. Vol bewondering hoorden ze het verhaal aan en na afloop mochten ze de queens alles vragen wat ze maar wilden. “Niks is gek als je drie jaar oud bent. Ik hoop dat dat zo blijft”, zegt een moeder.

“Wanneer hebben we een optocht in Tilburg?”, vraagt dragqueen Daisy aan de kinderen. “Met carnaval”, roept een van hen. “En met Sinterklaas”, zegt een ander. De ouders lachen. “Wat zijn jullie scherp. Heel goed”, zegt Daisy. “En ook tijdens Roze Maandag op de kermis. We vieren dan dat we allemaal gelijk zijn en iedereen mag zijn wie hij wil zijn.” De kinderen zitten vol aandacht te luisteren naar het verhaal dat gaat over de Pride. Voor hen zitten Daisy en drag Ruby in kleurrijke glitterjurken op de bank. Ze dragen hoge hakken, een dikke laag make-up, grote zilveren oorbellen en op hun hoofd een enorme pruik. Dat de twee normaal gesproken door het leven gaan als man, zou je bijna niet geloven.

"Ik wil kindjes, die zich anders voelen, meegeven dat ze lekker zichzelf mogen zijn."

“Hebben jullie altijd een jurk aan?”, vraagt een van de kinderen na afloop. “Nee, alleen als we moeten optreden. Overdag hebben we gewoon jongenskleding aan”, vertelt Daisy. “En waren er ook mensen die het raar vonden toen je daarmee begon?”, vraagt de 10-jarige Lisa uit Goirle. “Natuurlijk, want het is niet iets wat iedereen doet. Maar als je iets leuk vindt moet je vooral doen waar jij je lekker bij voelt”, drukt Daisy haar op het hart. De dragqueen uit Tilburg is al van jongs af aan gek op verkleden. Al op haar tiende droeg ze jurken en inmiddels treedt ze al dertien jaar op als dragqueen. “Ik hoop dat ik kindjes, die zich net als ik anders voelen, kan meegeven dat ze lekker zichzelf mogen zijn", zegt ze.

Op andere plekken leidden voorleesmiddagen met drags eerder tot protesten. Daar was de organisatie hier ook bang voor. Gelukkig waren er zaterdag in Tilburg alleen maar vrolijke gezichten. “Mijn dochter van drie ziet gewoon twee prinsessen”, vertelt Barbara. “Ik heb wel verteld dat het eigenlijk jongens zijn, maar niks is gek als je zou oud bent. En we hopen dat dat zo blijft.” Ook het dochtertje van Stijn ziet het zo. “Het is gewoon leuk om te zien en meer niet. Heel veel mensen doen spastisch, maar ze lezen alleen maar voor. Dat is heel positief.” Lisa vindt de twee drags vooral heel stoer. “Ik vind ze er heel gaaf uitzien en cool dat ze dat durven”, vertelt ze. “Als een jongen in mijn klas een jurk zou dragen, zou ik dat gaaf vinden. Want niet iedereen doet dat. Dan ben je tenminste anders dan anderen.”