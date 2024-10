Belg stampt op wiel van Ryan Kamp tijdens wedstrijd: 'Echt schandalig'

De eerste wedstrijd van het veldritseizoen bij de mannen, is gewonnen door de Nederlander Lars van der Haar. Na afloop ging het echter weinig over zijn winst, maar vooral over een opvallend moment tijdens de wedstrijd. De Belg Eli Iserbyt ging bewust hard op het achterwiel van Ryan Kamp uit Roosendaal staan. De commentator van Eurosport sprak er schande van, ook op social media gaan wielerfans los op de Vlaamse kampioen, die later spijt betuigde.

Beide veldrijders gingen tijdens de wedstrijd onderuit, Iserbyt oordeelde dat dat de schuld van Kamp was. . "Het gebeurde in het heetst van de strijd. Hij heeft mij al vaker onnodig afgesneden." De Belgisch kampioen werd terecht gediskwalificeerd. "Mijn reactie was niet nodig. Ik weet het", zei Iserbyt, nadat hij uit koers was gezet tegen de Vlaamse zender Sporza. Oude ploeggenoten

Iserbyt en Kamp, die als 22e finishte, waren eerder ploeggenoten. "Het zijn dingen die al van vorig seizoen een beetje spelen: afsnijden, duwen waar het niet nodig is. Ik denk niet dat het daar nodig was om mij in de kant te duwen. Het was in het heetst van de strijd. Ik stampte na een verbale reactie van Ryan, maar mijn reactie was onnodig." Bij Eurosport hadden de commentators er geen goed woord voor over. "Altijd van elkaars spullen afblijven. Dit kan echt niet." Op het Vlaamse Sporza maakte de verslaggever een vergelijking met het voetbal. "In het voetbal krijg je daar rood voor, dan ben je aan het natrappen." "Dit was echt schandalig. Kamp kon hierna ook niet verder. Dit gedrag van Iserbyt moet echt bestraft worden. Aantal wedstrijden niet mee laten doen", zegt een wielerfan op X. Een andere wielerliefhebber noemt de Belg een 'slecht verliezer.' "Die idioot moeten ze toch voor een paar weken schorsen", aldus een ander. Kamp sprak Iserbyt direct op zijn actie aan.