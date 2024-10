Explosies bij twee huizen: 'Vermoedelijk de welbekende Cobra's'

Bij huizen aan de Wagenaarstraat in Oss en aan de Strijperstraat in Leende zijn zaterdagnacht explosies geweest. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om zwaar vuurwerk. "De welbekende Cobra's", volgens een woordvoerder. Bij het huis in Oss is de voordeur compleet verwoest.

Bij het huis in Oss liepen ook een ruit en het afdak boven de voordeur stevige schade op. Overal in de betegelde voortuin was zaterdagnacht glas en hout te zien. De bewoonster van dit huis was thuis toen de explosie plaatsvond. Een agent laat op Instagram weten dat het vuurwerk de kracht had van een handgranaat.

Bij het huis in Oss liepen ook een ruit en het afdak boven de voordeur stevige schade op (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Schoonheidssalon

In het huis, aan het eind van een hofje in de wijk Ruwaard, zou volgens openbare bedrijfsgegevens op internet een schoonheidssalon zijn gevestigd.

De politie doet onderzoek na de explosie aan de Wagenaarstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Volgens de politie zou er geen verband zijn tussen deze ontploffing en de explosie in Leende, hemelsbreed zo'n veertig kilometer verderop.

Ook in Leende ontplofte zaterdagnacht een explosief bij een huis (foto: SQ Vision).

Bij het huis in Leende sneuvelden een rolluik en een raam boven de voordeur van het huis en ontstond een gat in de gevel van het huis. Ook hier was de bewoner thuis toen de ontploffing plaatsvond. Ook bij het huis van de buren sneuvelde een ruit.

De schade aan het huis in Leende is aanzienlijk (foto: SQ Vision).