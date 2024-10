Explosies in woningen in Oss en Leende, vermoedelijk door vuurwerk

Bij een woning in de Wagenaarstraat in Oss en een woning in de Strijperstraat in Leende zijn zaterdagnacht explosies geweest. Volgens de politie komt dit vermoedelijk door vuurwerk. Bij allebei de woningen zijn de voordeuren eruit geklapt. Er zijn geen gewonden.

De politie zegt dat het waarschijnlijk om vuurwerk gaat. 'De welbekende cobra's', zegt een woordvoerder. De explosies hebben flinke schade aangericht. Bij beide huizen zijn de voordeuren kapot. Wie er achter de explosies zit, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de explosies.