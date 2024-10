Een 21-jarige vrouw uit Wanroij is zaterdagnacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de Blauwstraat in Sint Anthonis. Ze botste rond kwart over twee 's nachts met haar auto op een boom naast de weg.

Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Hoe het mis kon gaan op de Blauwstraat wordt onderzocht. Afsluiting

Vanwege dit onderzoek was de weg lange tijd volledig afgesloten.