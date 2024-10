Dollemansrit beginnend bestuurder: 'Kunt u dit door de vingers zien?'

Een automobilist, die pas sinds kort een rijbewijs heeft, werd afgelopen nacht door de verkeerspolitie Oost-Brabant betrapt terwijl deze met een snelheid van 210 kilometer per uur over de weg raasde, waar 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

Nog meer hardrijders betrapt

Op meerdere plaatsen in de provincie maakten hardrijders het zaterdagnacht bont.

Op de A59 bij Rosmalen werd een 21-jarige man uit Zaltbommel tegengehouden. Hij reed met een snelheid van 203 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Ook deze bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren.

Politieachtervolging

In het westen van de provincie werd een automobilist na een politieachtervolging gestopt. Agenten van de politie Leijdal en Groene Beemden gingen achter deze bestuurder aan na een melding dat iemand aan de haren de auto in getrokken was.

De bestuurder kreeg bekeuringen omdat hij reed met een snelheid van 165 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur de maximumsnelheid is, het negeren van een stopteken en het negeren van een rood verkeerslicht.

Geen verzekering

Ook in Eindhoven was het raak. Daar reed iemand met een snelheid van 128 kilometer per uur waar 70 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Ook deze bestuurder is het rijbewijs voorlopig kwijt.

Een andere automobilist in Eindhoven, die pas een maand een rijbewijs heeft, werd betrapt terwijl deze met een snelheid van 117 kilometer per uur reed waar 70 de maximumsnelheid is. Daarnaast had deze man zijn net nieuwe auto niet verzekerd. Vanwege de snelheid en het ontbreken van de verzekering kreeg deze man meerdere processen-verbaal.