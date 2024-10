Uitslaande brand in winkelcentrum: 'Blijf uit de rook!'

In een winkel in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout woedt sinds zes uur zondagochtend een uitslaande brand. De brandweer is met verschillende voertuigen aanwezig.

De brand zou ontstaan zijn op het dak. Bij de brand komt veel rook vrij. 'Blijf uit de rook!'

"Als je last hebt van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel de ventilatie uit", benadrukt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Blijf uit de rook, want die is altijd schadelijk!"

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

