Uitslaande brand in winkelcentrum waarin 60 winkels gevestigd zijn

In een winkel in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout brak rond zes uur zondagochtend brand uit. De vlammen sloegen uit het gebouw. De brandweer was met verschillende voertuigen aanwezig. Om halfnegen gaf de brandweer het sein brand meester.

De brand zou ontstaan zijn op het dak. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer probeert de rook zoveel mogelijk uit het winkelcentrum te krijgen. 'Blijf uit de rook!'

Wie last heeft van de rook krijgt het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. "Blijf uit de rook, want die is altijd schadelijk", benadrukt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In winkelcentrum Arendshof zijn meer dan zestig winkels gevestigd. Welke winkels bij de brand schade hebben opgelopen is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision