Man meerdere keren gestoken met mes tijdens ruzie

Een 42-jarige man uit Roosendaal is zaterdagnacht aangehouden op verdenking van poging doodslag. Hij had op de Bloemenmarkt in Roosendaal ruzie gekregen met een 35-jarige man. Hij trok daarbij een mes en stak de andere man meerdere malen.

Mensen die de ruzie uit de hand zagen lopen, waarschuwden de politie. Ziekenhuis

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hij was op dat moment bij kennis. De 42-jarige man werd direct door de agenten aangehouden. Het mes is in beslag genomen. De politie bekijkt camerabeelden en hoort getuigen.