Primeur voor corsobouwers: voor 't eerst krijgt wagen een tweede leven

Het is de eerste corsowagen in Zundert die niet wordt gesloopt na de optocht, maar juist een tweede leven krijgt: De Orangerie van buurtschap Poteind. De stalen constructie staat sinds vandaag op een plek waar een zogenoemd gedenkbos moet komen. Initiatiefnemer Arjan Bakx: "Die plannen zijn nog niet helemaal rond, maar alle schouders zijn eronder gezet om dit een succes te maken."

Dat idee kreeg initiatiefnemer Arjan Bakx toen hij de wagen voorbij zag komen. "Deze wagen maakt een statement. Zundert is een boomkwekerijdorp, dus dat maakt deze orangerie extra bijzonder." Het frame staat op een plek waar een gedenkbos moet komen, en dat is met een goede reden. Bakx verloor zijn broer, toen die op 57-jarige leeftijd overleed aan een auto-immuunziekte.

Aan alle pracht en praal van het bloemencorso in Zundert komt na de optocht meestal al snel een einde, maar niet voor corsowagen Orangerie van buurtschap Poteind. De stalen constructie van de wagen moet de komende jaren juist nog lang meegaan in een gedenkbos. Het kunstwerk moet uiteindelijk één worden met de natuur.

Hedwig Kouters, penningmeester van buurtschap Poteind, was erbij toen de corsowagen metershoog de lucht in ging, en vervolgens het toekomstige gedenkbos in werd gehesen. "Een wagen van 9 meter hoog boven de bomen uit. Om dat te zien? Ongelofelijk." Extra bijzonder is dat het de eerste corsowagen is die een tweede leven krijgt. "Maar wie weet hebben we een nieuwe trend gezet", vertelt Kouters met een grijns.