Keniaan Enock Kinyamal wint Marathon Eindhoven

De ASML Marathon Eindhoven is zondag bij de mannen gewonnen door Enock Kinyamal. De Keniaan nam in de laatste kilometers afstand van de concurrentie en rende naar een tijd van 2.06.28. Zijn persoonlijk record was 2.10.33, eerder dit jaar gelopen in Kopenhagen.

Lang bleven de toplopers voorin als groep bij elkaar. Aan het einde van de marathon bleek Kinyamal duidelijk te sterk voor de andere lopers. Een parcoursrecord was het niet, die staat op naam van Kenneth Kipkemoi: 2.04.52.