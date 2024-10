Kenianen zijn oppermachtig tijdens Marathon Eindhoven

De ASML Marathon Eindhoven is zondag bij de mannen gewonnen door Enock Kinyamal. De Keniaan nam in de laatste kilometers afstand van de concurrentie en rende naar een tijd van 2.06.28. Zijn persoonlijk record was 2.10.33, eerder dit jaar gelopen in Kopenhagen. Bij de vrouwen was Vivian Jerotich de snelste.

Ook de rest van het podium was Keniaans. Raphael Kolian werd tweede in 2.08.09, derde eindigde Kennedy Kipyego met 2.08.30.

Manuel de Backer was met 2.16.58 de snelste Nederlander. Hij liep ongeveer een minuut van zijn pr af. "Het was superhard werken. Zonder haas, de wind op kop, het was de laatste kilometers elke stap vechten. Er zit echt niks meer in. Maar als je dan in de stad komt en iedereen roept je naam, dan ben ik zo blij. Nu even rusten en dan nagenieten. Ja, met een paar biertjes."

Hoogzwangere vriendin

Dennis de Freytas uit Etten-Leur was met 2.27.32 de snelste Brabander. Na afloop wilde hij direct naar zijn vriendin. Begrijpelijk, want ze is hoogzwanger.