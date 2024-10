Na chemo zou Esther nooit meer kunnen rennen: 'Maar heb het gewoon gedaan'

Met tranen in haar ogen kwam Esther Kortenbach uit Best over de finish tijdens de ASML Marathon Eindhoven. Dat ze de halve marathon liep, had ze vijf jaar geleden door een slopende ziekte niet durven dromen. "Ik ben superemotioneel. Ze vertelden dat ik nooit meer zou kunnen lopen."

De ellende begon, toen Esther werd gediagnosticeerd met borstkanker. Tot overmaat van ramp ook nog eens op het moment dat ze zwanger was. Wat volgde, was een zeer heftige en hectische tijd. "Ik ging een periode van chemo's in", blikt Esther nog uithijgend en vol emotie terug, kort nadat ze de halve marathon heeft voltooid. "De dokters zeiden dat ik het aan moest geven als ik last kreeg van mijn handen en voeten. Ze konden de chemo dan aanpassen. Zou ik doen, zei ik. Maar ik dééd het niet, want dan slonken mijn overlevingskansen."

"Ik kan mijn kindjes zien opgroeien."

Want die pijn? Die was er, en heftig ook. Maar Esther bleef knokken. "Toen het klaar was, dacht ik wel: wat heb ik gedaan? Ik had en heb zo'n pijn. Maar ik ben er wel nog en kan mijn kindjes zien opgroeien." De Brabantse weet nog goed dat ze vijf jaar geleden ook bij de marathon was. Toen noodgedwongen langs de kant. "Ik heb mijn man toen over de finish gejuicht. Iedereen dacht dat hij heel moe was, maar eerlijk gezegd was ik pas echt moe."

"De medaille betekent heel veel voor me."